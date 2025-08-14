Secretaria de Saúde de Cuiabá discute plano de ação para reformas em unidades de saúde A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Danielle Carmona, se reuniu na quarta-feira (13), no gabinete da pasta, com representantes...

A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Danielle Carmona, se reuniu na quarta-feira (13), no gabinete da pasta, com representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM) e com todos os secretários adjuntos da SMS para alinhar a elaboração de um plano de ação voltado à resolução de ações civis relacionadas à estrutura física das unidades de saúde. O trabalho contempla estabelecimentos da atenção primária, secundária e terciária.

