Secretaria de Saúde de Cuiabá discute plano de ação para reformas em unidades de saúde
A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Danielle Carmona, se reuniu na quarta-feira (13), no gabinete da pasta, com representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM) e com todos os secretários adjuntos da SMS para alinhar a elaboração de um plano de ação voltado à resolução de ações civis relacionadas à estrutura física das unidades de saúde. O trabalho contempla estabelecimentos da atenção primária, secundária e terciária.
A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Danielle Carmona, se reuniu na quarta-feira (13), no gabinete da pasta, com representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM) e com todos os secretários adjuntos da SMS para alinhar a elaboração de um plano de ação voltado à resolução de ações civis relacionadas à estrutura física das unidades de saúde. O trabalho contempla estabelecimentos da atenção primária, secundária e terciária.
