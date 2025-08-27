Secretaria de Saúde de Lucas do Rio Verde intensifica vacinação contra o sarampo
Diante do risco de reemergência da circulação do vírus do sarampo, a Secretaria Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde reforça o chamado a população, para a vacina. As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, com a inclusão da dose zero para bebês de 6 a 8 meses de idade, por meio de agendamento. Para os bebês de 9 a 11 meses, a vacina está disponível diariamente nas UBSs. A supervisora da Vigilância em Saúde Cláudia Engelmann explica que a criação dose extra para os bebês têm como objetivo protegê-los, uma vez nesta faixa etária, as crianças ainda não receberam a primeira dose.
