Secretaria de Saúde de Várzea Grande divulga resultado final de processo seletivo São duas vagas para cirurgia geral e duas para clínica médica, com duração de dois e três anos respectivamente A secretaria municipal... Momento MT|Do R7 25/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h27 )

São duas vagas para cirurgia geral e duas para clínica médica, com duração de dois e três anos respectivamente. A secretaria municipal de Saúde de Várzea Grande, por meio do COREME, divulgou nesta terça-feira (25), no Jornal Oficial Eletrônicos dos Municípios (AMM), o resultado final do processo seletivo para preenchimento de quatro vagas ofertadas nos Programas de Residência Médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica/Ministério da Educação (CNRM/SESU/MEC) e com bolsas promovidas pelo Ministério da Saúde.

