Secretaria de Saúde divulga resultado do processo seletivo para Residência Médica A divulgação do resultado do recurso do gabarito da prova teórica será no dia 14/02/2025 A secretária de Saúde de Várzea Grande – por... Momento MT|Do R7 24/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 24/01/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A divulgação do resultado do recurso do gabarito da prova teórica será no dia 14/02/2025. A secretária de Saúde de Várzea Grande – por meio da Coreme do Hospital e Pronto Socorro Municipal, publicou nesta sexta-feira (24), no Jornal Oficial Eletrônicos dos Municípios (AMM-MT), a lista dos candidatos que tiveram as inscrições deferidas no Processo Seletivo Residência Médica, por especialidades médicas.

Saiba mais sobre os detalhes do processo seletivo e as datas importantes consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Cuiabá adere ao Programa Vigia Mais MT e reforça segurança na capital

Prefeitura é parceira da UFR em edital de sobrevagas para idosos

Governo monitora 38 municípios devido às chuvas nesta sexta-feira (24)