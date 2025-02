Secretaria de Saúde e Coreme divulgam gabarito de Processo Seletivo para residência médica O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no dia 21/02/ 2025 A secretaria de Saúde de Várzea Grande, por meio do Coreme... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 10/02/2025 - 17h08 ) twitter

O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no dia 21/02/ 2025. A secretaria de Saúde de Várzea Grande, por meio do Coreme – HPMVG divulgou nesta segunda-feira (09) o gabarito oficial do Processo Seletivo Unificado para preenchimento de quatro (4) vagas nos Programas de Residência Médica, no ano de 2025, para atuação no Pronto-Socorro e Hospital Municipal (PSHMVG).

