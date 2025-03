Secretaria de Saúde e hospitais privados discutem notificações de arboviroses

Momento MT |Do R7

A secretária municipal de Saúde, Dra Lúcia Helena Barboza Sampaio, reuniu-se nesta semana com os diretores técnicos dos principais hospitais particulares de Cuiabá para tratar da alta subnotificação de casos de arboviroses – doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya. O encontro aconteceu no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde para tratar dos procedimentos de notificação dessas doenças pela rede privada, garantindo um banco de dados mais completo para o planejamento de ações no município.

