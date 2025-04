Secretaria de Saúde e Hospital Júlio Muller capacitam profissionais sobre arboviroses e gravidez O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública por Arboviroses e Vírus Respiratórios (COE-ArboVR), organizado pela Secretaria... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h26 ) twitter

O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública por Arboviroses e Vírus Respiratórios (COE-ArboVR), organizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), fez uma parceria com o Hospital Universitário Júlio Muller, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), para a realização de capacitações dos profissionais envolvidos no atendimento a arboviroses. Nesta quarta-feira (9.4) foi realizado webinar com o tema “Arboviroses e gravidez: riscos e cuidados essenciais”, que pode ser acessado por meio deste link. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante capacitação e seus impactos na saúde pública! Leia Mais em Momento MT: Banco Vermelho é inaugurado em Sapezal na luta contra o feminicídio

