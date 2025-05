Secretaria de Saúde está mobilizada em ação para arrecadação de sangue A carreta tem estrutura segura e equipada para atender aos várzea-grandenses que desejam doar sangue. A iniciativa faz parte, dessa... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 21h04 ) twitter

A carreta tem estrutura segura e equipada para atender aos várzea-grandenses que desejam doar sangue. A iniciativa faz parte, dessa vez, de uma corrente de solidariedade: Doando você ganhe a inscrição para participar da 1ª Volta ao Aeroporto – “Sangue para quem precisa e Alimento para quem tem fome”, evento em comemoração aos 158 anos da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande está apoiando a ação do Hemocentro Móvel, que está estacionado no pátio do supermercado Comper – unidade Aeroporto, entre até o dia 16 de maio. A iniciativa tem como objetivo reforçar os estoques de bolsas de sangue, especialmente dos tipos O +, O – e A -, que se encontram em estado de atenção.

Saiba mais sobre essa importante ação e como participar no nosso parceiro Momento MT.

