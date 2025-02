Secretaria de Saúde orienta população sobre necessidade de atualização do Cartão do SUS Os dados que precisam ser atualizados são: endereço completo, incluindo CEP, número de celular e o número do CPF A secretaria de Saúde... Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 13h07 ) twitter

Os dados que precisam ser atualizados são: endereço completo, incluindo CEP, número de celular e o número do CPF. A secretaria de Saúde de Várzea Grande está agilizando a demanda por exames e procedimentos médicos que agora passarão s ser realizados no município, por meio do Fila Zero. Entre os pedidos represados, existem aqueles que estavam suspensos desde a gestão passada e outros que serão ampliados. Mas para que o cidadão tenha acesso a esses serviços é necessário manter atualizados os dados cadastrais do Cartão Nacional de Saúde, também chamado de Cartão SUS.

