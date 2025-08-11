Secretaria de Saúde realiza Dia “D” de Vacinação Contra a Raiva neste sábado (16) No próximo sábado, 16 de agosto, Lucas do Rio Verde terá um dia inteiro dedicado à proteção dos pets, é o Dia “D” de Vacinação Contra... Momento MT|Do R7 11/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h57 ) twitter

No próximo sábado, 16 de agosto, Lucas do Rio Verde terá um dia inteiro dedicado à proteção dos pets, é o Dia “D” de Vacinação Contra a Raiva. A expectativa do município é imunizar mais de 10 mil cães e gatos. A vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde da área urbana, Escola Municipal Eça de Queirós e Centro Universitário Unilassale, das 7h às 17h. Todos os animais, com idades a partir de três meses e em boas condições de saúde, devem ser imunizados. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura conclama moradores a denunciarem quem põe fogo em terrenos

