Secretária de Saúde realiza visitas às unidades de saúde do município

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nos primeiros meses de gestão, visitas a todas as unidades de saúde do município. A ação ocorreu em todas as unidades urbanas e rurais. O objetivo principal foi entender a situação da rede de saúde do município: estrutura física, recursos humanos e formas de atendimento.

