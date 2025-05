Secretaria de Saúde realiza webinar sobre violência sexual infantil A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) promove o webinário “Rede que abraça: saberes e práticas que se entrelaçam” na próxima quinta... Momento MT|Do R7 18/05/2025 - 19h04 (Atualizado em 18/05/2025 - 19h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) promove o webinário “Rede que abraça: saberes e práticas que se entrelaçam” na próxima quinta-feira (22.5), das 9h às 11h, com o objetivo de promover a saúde com ênfase na prevenção, proteção e acolhimento das crianças e adolescentes no combate à violência sexual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre este importante evento!

Leia Mais em Momento MT:

Servidores de Rondonópolis participam de seminário sobre sindicância e processo administrativo disciplinar em Curitiba

Aquário Municipal mantém limpeza e cuidados com apoio dos Bombeiros

Pesquisa de MT aponta que exercícios físicos podem ser aliados no tratamento contra o câncer