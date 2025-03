Secretaria de Saúde reforça estratégicas de combate às arboviroses Conforme determinação do Ministério da Saúde, Várzea Grande terá de realizar ações concentradas em bairros com maiores incidências... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 21h06 ) twitter

Conforme determinação do Ministério da Saúde, Várzea Grande terá de realizar ações concentradas em bairros com maiores incidências das doenças causadas pelo Aedes aegypti. Conforme a orientação da equipe técnica do Ministério da Saúde, o município de Várzea Grande está intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, nas regiões com maior incidência de notificações de casos de arboviroses.

Saiba mais sobre as ações e estratégias implementadas consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

