Secretaria de Saúde reforça importância da saúde preventiva

Em parceria com o VG Shopping, clientes, funcionários e colaboradores puderam desfrutar de atendimentos como aferição da pressão arterial, glicemia capilar, testes rápidos de sífilis e hepatites B e C, vacinas contra a Covid-19, difteria e tétano (DT) e hepatite e ainda serviços de auriculoterapia e atualização do Cartão SUS. Equipes da Secretaria de Saúde de Várzea Grande realizaram ontem (20), no VG Shopping, procedimentos e condutas para cuidados com a saúde e bem-estar da população. Clientes, funcionários e colaboradores do shopping puderam desfrutar de atendimentos como aferição da pressão arterial, glicemia capilar, testes rápidos de sífilis e hepatites B e C, além da aplicação de vacinas contra a Covid-19, difteria e tétano (DT) e hepatite. O público também teve acesso a serviços de auriculoterapia e atualização do Cartão SUS.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode beneficiar a sua saúde consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

