Secretaria de Saúde reforça necessidade de recadastramento de todos os pacientes

Com queima do servidor principal, dados foram perdidos e é preciso disponibilizar novamente as informações no site da prefeitura municipal para acessar à carteirinha e aos serviços de forma eficiente, ágil, organizada e continuada. Após um período de instabilidade no sistema, o link para a emissão da carteirinha de Fibromialgia, disponível no site da Prefeitura de Várzea Grande, está novamente no ar. A instabilidade foi causada por um problema técnico que resultaram na queima do servidor principal, ocasionando a perda dos dados anteriormente cadastrados.

Para mais informações e detalhes sobre o recadastramento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

