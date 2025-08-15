Secretaria de Saúde reúne 140 servidores em capacitação voltada ao planejamento de 2026 Com foco no fortalecimento da gestão estratégica e no compromisso com uma saúde pública de qualidade, a Secretaria de Estado de Saúde...

Com foco no fortalecimento da gestão estratégica e no compromisso com uma saúde pública de qualidade, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) promoveu, nesta quinta-feira (14.8), o seminário PlanejaSES 2026. O evento, realizado no auditório do Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, reuniu 140 servidores da pasta e marcou o início do processo de elaboração do orçamento da saúde para o próximo ano.

Para mais detalhes sobre este importante evento e suas implicações para a saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: