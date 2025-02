Secretaria de Saúde vai diminuir fila de espera no setor de oftalmologia Várzea-grandenses poderão fazer consultas na rede privada, via SUS, e assim prevenir e tratar doenças oculares Com uma demanda represada... Momento MT|Do R7 25/02/2025 - 21h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 21h27 ) twitter

Várzea-grandenses poderão fazer consultas na rede privada, via SUS, e assim prevenir e tratar doenças oculares. Com uma demanda represada de 12 mil pacientes – para consultas e tratamentos oftalmológicos – a secretaria de Saúde de Várzea Grande contratou, por meio da Fila Zero, a Clínica dos Olhos e o Centro Mato-grossense de Oftalmologia (CMO), que juntamente com o Centro de Especialidades Médicas (CEM) – Postão -, terão como meta reduzir a fila de espera para atendimento nesta especialidade, bem como ampliar o acesso dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa!

