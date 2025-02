Secretaria de Saúde ‘zera fila’ de espera para exame de ultrassom morfológico A partir de agora a secretaria de Saúde passa chamar gestantes que tiveram solicitação lançada recentemente no sistema pelos ginecologistas... Momento MT|Do R7 17/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 18h07 ) twitter

A partir de agora a secretaria de Saúde passa chamar gestantes que tiveram solicitação lançada recentemente no sistema pelos ginecologistas e que estejam reguladas. A secretaria de Saúde de Várzea Grande conseguiu zerar a demanda por exames de ultrassom morfológico represados no município. Das 47 gestantes que se encontravam em idade gestacional – aguardando para a realização do procedimento – 42 conseguiram fazer no período ideal. Essa redução no tempo de espera foi atingida em menos de um mês, já que a oferta do exame teve início no dia 25 de janeiro, por meio de um mutirão.

