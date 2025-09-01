Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Secretaria de Serviços Públicos abre a semana com inúmeros bairros atendidos

As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço de empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços em...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço de empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços em diferentes regiões da cidade. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, abriu a semana – e o mês de setembro – com atendimento a diversos bairros e em várias regiões da cidade.

Para mais detalhes sobre os serviços realizados e o compromisso da Prefeitura com a infraestrutura urbana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.