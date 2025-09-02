Secretaria de Serviços Públicos chega a quase 40 bairros nesta terça-feira (2) Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e bem-estar aos... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 14h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores de todas as regiões de Várzea Grande. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a agenda diária de ações urbanas desta terça-feira (02).

Para mais detalhes sobre as ações e serviços realizados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Maués, no Amazonas, é a Capital Nacional do Guaraná, decide CE

Inclusão do Festival Pingo da Mei Dia no calendário turístico vai à sanção

CAE aprova pena para discriminação de idosos em operações de crédito