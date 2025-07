Secretaria de Transparência e Informação avança na adequação do Legislativo à LGPD SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Secretaria de Transparência e Informação da Câmara Municipal de Cuiabá tem intensificado ações... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h39 ) twitter

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Secretaria de Transparência e Informação da Câmara Municipal de Cuiabá tem intensificado ações para uniformizar e adequar o Legislativo cuiabano à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O diretor Isaque Levi destacou que, apesar da legislação ser relativamente recente, diversas iniciativas já foram propostas e implementadas. Além da adequação à LGPD, Isaque ressaltou o planejamento para a realização do primeiro Censo da Câmara Municipal de Cuiabá. Essa ação será realizada em parceria com o gabinete da presidente, vereadora Paula Calil (PL), a Escola do Legislativo, a Sala da Mulher e a Secretaria de Ações Institucionais.



Para mais detalhes sobre essas iniciativas e o compromisso com a transparência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

