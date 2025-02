Secretaria de Turismo acelera reorganização para integrar espaços de visitação A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTur) assume a administração do Mercado do Porto “Antônio Moisés Nadaf...

A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SMTur) assume a administração do Mercado do Porto “Antônio Moisés Nadaf” com a missão de transformá-lo em um grande polo turístico e de desenvolvimento econômico na capital. Localizado próximo ao Complexo Turístico, que conta com atrativos como o Museu do Rio e o Aquário Municipal, que já recebeu mais de 140 mil visitantes nos últimos 50 dias, o Mercado do Porto tem sua reorganização acelerada para integrar os espaços de visitação.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as novidades e mudanças no Mercado do Porto!

Leia Mais em Momento MT: