Secretaria de Viação e Obras acompanha automação da ETA Barra do Pari O novo sistema permitirá o monitoramento e o controle de todo o processo operacional da ETA por meio de um computador central Responsável... Momento MT|Do R7 28/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 12h58 )

Momento MT

O novo sistema permitirá o monitoramento e o controle de todo o processo operacional da ETA por meio de um computador central. Responsável por atender uma parcela significativa do abastecimento de água, em Várzea Grande, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Barra do Pari, localizada na região do Chapéu do Sol, está passando por um processo de modernização para garantir mais eficiência e segurança no fornecimento à população.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a automação da ETA Barra do Pari!

