Secretaria de Viação e Obras acompanha automação da ETA Barra do Pari
O novo sistema permitirá o monitoramento e o controle de todo o processo operacional da ETA por meio de um computador central Responsável...
O novo sistema permitirá o monitoramento e o controle de todo o processo operacional da ETA por meio de um computador central. Responsável por atender uma parcela significativa do abastecimento de água, em Várzea Grande, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Barra do Pari, localizada na região do Chapéu do Sol, está passando por um processo de modernização para garantir mais eficiência e segurança no fornecimento à população.
O novo sistema permitirá o monitoramento e o controle de todo o processo operacional da ETA por meio de um computador central. Responsável por atender uma parcela significativa do abastecimento de água, em Várzea Grande, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Barra do Pari, localizada na região do Chapéu do Sol, está passando por um processo de modernização para garantir mais eficiência e segurança no fornecimento à população.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a automação da ETA Barra do Pari!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a automação da ETA Barra do Pari!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: