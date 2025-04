Secretária e equipe recebem apoio técnico da SETASC em Cuiabá

Momento MT |Do R7

Na terça-feira (25.03), a Secretária da pasta, Jaqueline Carlos e as servidoras da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania receberam apoio técnico da equipe da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, em Cuiabá. Foram realizados apoio técnico voltados a Gestão de Trabalho, com orientações sobre os sistemas que devem ser preenchidos e utilizados para nortear o trabalho da assistência social dentro do município.

