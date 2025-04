Secretária enaltece trabalho e reforça compromisso com agentes de saúde A secretária municipal de Saúde, Lucia Helena Barboza, agradeceu aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias... Momento MT|Do R7 15/04/2025 - 18h07 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h07 ) twitter

A secretária municipal de Saúde, Lucia Helena Barboza, agradeceu aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias pelas ações de prevenção ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor das doenças dengue, zyka e Chikungunya. “Vocês são os principais atores da atenção primária. Enfrentamos logo no início do mandato uma epidemia, muito provocada pela inércia da gestão passada. Com organização e a dedicação de cada um de vocês, conseguimos trabalhar pelo bem coletivo, a preservação da saúde da população”, disse. A declaração foi dada na segunda-feira (14) durante audiência pública na Câmara Municipal de Cuiabá. Também participaram os secretários municipais Eduardo Bussiki (Economia), Murilo Bianchini (Assuntos Estratégicos) e o procurador-geral do município, Luiz Antônio Araújo Júnior. A audiência pública solicitada pela vereadora Katiuscia Mantelli e pelo vereador Ilde Taques, discutiu as condições de trabalho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Foram debatidos o fornecimento de vale-transporte, a equiparação do adicional de insalubridade e a necessidade da implementação de um Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV). Para mais detalhes sobre o compromisso da gestão com os agentes de saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Governo republica edital do BRT com inclusão das obras de drenagem na Avenida Prainha

