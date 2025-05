Secretaria encerra audiências e abre espaço para populares no orçamento

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Planejamento, concluiu na sexta-feira (23) a segunda audiência pública para discussão da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). No primeiro ano de mandato, LDO é formada primeiro que o PPA (Plano Plurianual) e a LOA (Lei Orçamentária Anual). As três peças precisam ser aprovadas pela Câmara Municipal antes de ir à sanção do Executivo. As sugestões de populares na elaboração do orçamento poderão ser encaminhadas até o dia 28 deste mês no e-mail orcamento@cuiaba.mt.gov.br e pelo número de WhatsApp (65) 99263-9779.

