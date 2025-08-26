Logo R7.com
Secretária-executiva do Ministério do Turismo participa de debate sobre a COP30 em Brasília

A secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, participou nesta terça-feira (26.08), em Brasília (DF), do evento...

A secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, participou nesta terça-feira (26.08), em Brasília (DF), do evento “Caminhos para a COP30” com autoridades, especialistas e representantes do setor produtivo para debater estratégias em torno da sustentabilidade e da agenda climática. O encontro, realizado no auditório do Instituto de Direito Público (IDP), recebeu cerca de 200 participantes.

