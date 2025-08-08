Secretaria faz limpeza e manutenção no Parque Jardim Botânico para evitar queimadas
Como parte integrante das ações de combate aos incêndios florestais, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável executa trabalho de limpeza e manutenção na Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal Jardim Botânico, compreendida pelas Reservas R2 e R3. "É um trabalho preventivo, haja vista que passamos por um período de umidade, extremamente, baixa e o local é aberto, nos antecipamos e estamos fazendo a nossa parte, mas reforçamos o pedido à população que, ao frequentar ambientes naturais, sejam em qualquer parte da cidade, que evite o manuseio do fogo e o descarte irregular de vidros, para evitarmos incêndios que destroem a natureza e prejudica a saúde humana e animal", explicou o secretário da pasta, Klayton Gonçalves.
Como parte integrante das ações de combate aos incêndios florestais, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável executa trabalho de limpeza e manutenção na Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal Jardim Botânico, compreendida pelas Reservas R2 e R3. “É um trabalho preventivo, haja vista que passamos por um período de umidade, extremamente, baixa e o local é aberto, nos antecipamos e estamos fazendo a nossa parte, mas reforçamos o pedido à população que, ao frequentar ambientes naturais, sejam em qualquer parte da cidade, que evite o manuseio do fogo e o descarte irregular de vidros, para evitarmos incêndios que destroem a natureza e prejudica a saúde humana e animal”, explicou o secretário da pasta, Klayton Gonçalves.
