Secretária municipal da Mulher detalha programas de acolhimento e capacitação na Câmara

A secretária municipal da Mulher, Hadassah Suzannah, participou na manhã de quarta-feira (20) de audiência pública na Câmara de Cuiabá...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A secretária municipal da Mulher, Hadassah Suzannah, participou na manhã de quarta-feira (20) de audiência pública na Câmara de Cuiabá e apresentou os principais projetos que a Prefeitura vem executando no enfrentamento à violência contra mulheres e crianças. Durante quase três horas de debates, no Plenário das Deliberações do Parlamento cuiabano, ela detalhou ações voltadas ao acolhimento psicológico, assistência social, atendimento jurídico e programas de capacitação.

