Secretária municipal da Mulher detalha programas de acolhimento e capacitação na Câmara
A secretária municipal da Mulher, Hadassah Suzannah, participou na manhã de quarta-feira (20) de audiência pública na Câmara de Cuiabá...
A secretária municipal da Mulher, Hadassah Suzannah, participou na manhã de quarta-feira (20) de audiência pública na Câmara de Cuiabá e apresentou os principais projetos que a Prefeitura vem executando no enfrentamento à violência contra mulheres e crianças. Durante quase três horas de debates, no Plenário das Deliberações do Parlamento cuiabano, ela detalhou ações voltadas ao acolhimento psicológico, assistência social, atendimento jurídico e programas de capacitação. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os importantes programas apresentados pela secretária. Leia Mais em Momento MT:
A secretária municipal da Mulher, Hadassah Suzannah, participou na manhã de quarta-feira (20) de audiência pública na Câmara de Cuiabá e apresentou os principais projetos que a Prefeitura vem executando no enfrentamento à violência contra mulheres e crianças. Durante quase três horas de debates, no Plenário das Deliberações do Parlamento cuiabano, ela detalhou ações voltadas ao acolhimento psicológico, assistência social, atendimento jurídico e programas de capacitação.
Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os importantes programas apresentados pela secretária.
Leia Mais em Momento MT: