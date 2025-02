Secretaria Municipal de Esportes e Lazer convida população para Audiência Pública

Momento MT |Do R7

A Prefeitura Municipal de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, convida toda a população diamantinense para participar da Audiência Pública que acontecerá na próxima quinta-feira (30.01), às 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal. O objetivo do encontro é discutir e definir o calendário anual de eventos esportivos do município em 2025.

