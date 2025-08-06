Secretaria Municipal de Saúde alerta sobre atualização da carteira vacinal Há sempre vacinas importantes que precisam ser tomadas ou reforçadas Atualizar a carteirinha de vacinação vai muito além de uma obrigação...

Há sempre vacinas importantes que precisam ser tomadas ou reforçadas. Atualizar a carteirinha de vacinação vai muito além de uma obrigação. Cada vacina registrada representa uma barreira contra doenças que já causaram sofrimento e perdas, mas que hoje podem ser evitadas com uma simples picadinha.

