Secretária municipal de Saúde discute obra do Centro Médico Infantil na ALMT A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Lúcia Helena Baboza Sampaio, participou de uma reunião no gabinete do deputado estadual... Momento MT|Do R7 28/03/2025 - 11h06

A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Lúcia Helena Baboza Sampaio, participou de uma reunião no gabinete do deputado estadual e médico Dr. João José de Matos para tratar da retomada da reforma do terceiro andar de uma unidade hospitalar, onde serão instalados leitos de retaguarda destinados ao atendimento pediátrico. A reunião aconteceu na manhã de quinta-feira (27) e também contou com a presença da juíza da Vara da Infância e Juventude de Cuiabá, Gleide Bispo dos Santos, e o secretário adjunto de Atenção Hospitalar e Complexo Regulador, Dr. Eduardo Andraus. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa para a saúde pediátrica em Cuiabá! Leia Mais em Momento MT: Bombeiros civis são homenageados na Assembleia Legislativa

