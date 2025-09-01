Secretaria Nacional de Aquicultura visita projeto de aquicultura familiar em Santarém
Equipe técnica do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) esteve, no final de agosto, na comunidade de Anã, em Santarém (PA), para...
Equipe técnica do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) esteve, no final de agosto, na comunidade de Anã, em Santarém (PA), para acompanhar a execução do projeto que conta com o apoio financeiro da pasta, da ordem de R$ 500 mil, na execução de iniciativas de aquicultura desenvolvidas por organizações da sociedade civil. Saiba mais sobre como essa iniciativa está transformando a vida das famílias na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Equipe técnica do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) esteve, no final de agosto, na comunidade de Anã, em Santarém (PA), para acompanhar a execução do projeto que conta com o apoio financeiro da pasta, da ordem de R$ 500 mil, na execução de iniciativas de aquicultura desenvolvidas por organizações da sociedade civil.
Saiba mais sobre como essa iniciativa está transformando a vida das famílias na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: