Secretaria Nacional de Aquicultura visita projeto de aquicultura familiar em Santarém

Equipe técnica do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) esteve, no final de agosto, na comunidade de Anã, em Santarém (PA), para acompanhar a execução do projeto que conta com o apoio financeiro da pasta, da ordem de R$ 500 mil, na execução de iniciativas de aquicultura desenvolvidas por organizações da sociedade civil.

