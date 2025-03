Secretaria realizada pintura em diversos pontos de Várzea Grande A iniciativa tem como objetivo organizar o fluxo de veículos, garantir mais segurança a motoristas e pedestres e melhorar a mobilidade... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A iniciativa tem como objetivo organizar o fluxo de veículos, garantir mais segurança a motoristas e pedestres e melhorar a mobilidade urbana no Município. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensificou os trabalhos de sinalização em diversas regiões da cidade. Na semana passada, a equipe realizou a pintura e revitalização da sinalização horizontal no entorno do Hospital Santa Rita e ao longo da Avenida Filinto Müller até o bairro Nova Várzea Grande.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Governo de Mato Grosso institucionaliza Linguagem Simples na Comunicação Pública estadual

Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar e agredir a própria filha

Polícia Civil prende traficante que ameaçou esquartejar e atear fogo em ex-companheira