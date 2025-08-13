Secretária visita deputada estadual em busca de recursos para saúde de Várzea Grande
A secretária municipal de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, esteve no gabinete da deputada estadual Janaína Riva, na Assembleia Legislativa, para tratar da atual situação da saúde no município e solicitar apoio para captação de recursos. Durante a reunião, Deisi apresentou um panorama das demandas locais, destacando serviços que ainda não estão habilitados junto aos governos federal e estadual. Na oportunidade, também solicitou o apoio da parlamentar para a ampliação e melhoria da estrutura da maternidade municipal.
