Secretária visita deputada estadual em busca de recursos para saúde de Várzea Grande A secretária municipal de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, esteve no gabinete da deputada estadual Janaína Riva, na Assembleia... Momento MT|Do R7 13/08/2025 - 11h59

Momento MT

A secretária municipal de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, esteve no gabinete da deputada estadual Janaína Riva, na Assembleia Legislativa, para tratar da atual situação da saúde no município e solicitar apoio para captação de recursos. Durante a reunião, Deisi apresentou um panorama das demandas locais, destacando serviços que ainda não estão habilitados junto aos governos federal e estadual. Na oportunidade, também solicitou o apoio da parlamentar para a ampliação e melhoria da estrutura da maternidade municipal.

