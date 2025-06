Secretária visita terreno onde unidades habitacionais serão construídas no Tijucal

Momento MT |Do R7

A secretária de Habitação e Regularização Fundiária de Cuiabá, Michelle Dreher, realizou nesta quarta-feira (11) uma visita no terreno onde serão construídas unidades habitacionais no bairro Tijucal, região Sul da capital. O local receberá 192 moradias.

Saiba mais sobre as inscrições e os critérios para participar do programa

