Momento MT |Do R7

Secretárias alinham fluxo de atendimento das pastas Alinhar. Contextualizar. E trabalhar em conjunto. É com esse propósito que as secretárias Mara Fernandes (Secretaria da Mulher e da...

Alinhar. Contextualizar. E trabalhar em conjunto. É com esse propósito que as secretárias Mara Fernandes (Secretaria da Mulher e da Família- SEMFA) e Jucélia Ferro (Secretaria de Assistência Social – Semas) e as equipes técnicas das pastas estiveram reunidas nesta manhã, 25 de fevereiro, para dialogar sobre o fluxo de atendimento das secretarias.

Leia Mais em Momento MT: