Secretarias de Cuiabá se unem para ampliar atendimento às mulheres

A Prefeitura de Cuiabá avança em mais uma importante articulação intersetorial. Na manhã desta sexta-feira (8), as secretarias municipais de Saúde, da Mulher e de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realizaram uma reunião conjunta no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde para alinhar estratégias de fortalecimento da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher na capital. Participaram do encontro as titulares das três pastas: Danielle Carmona (Saúde), Hadassah Suzannah (Mulher), Hélida Vilela de Oliveira (Assistência Social), além do vereador Felipe Corrêa e do secretário adjunto de Inclusão, Andrico Xavier.

