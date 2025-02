Secretarias de Educação de MT e CE compartilham experiências para aprimorar ensino na rede municipal Equipe da Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) se reuniu com gestores da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, na... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 20h07 ) twitter

Equipe da Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) se reuniu com gestores da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, na manhã desta segunda-feira (27.1), em Fortaleza, para aprimorar a gestão e a qualidade do ensino na rede municipal. O grupo mato-grossense, liderado pelo secretário Alan Porto, foi recebido pela secretária de Educação do Ceará, Eliana Estrela, e pela secretária executiva de Cooperação com os Municípios, Emanuelle Grace. O objetivo do encontro foi a troca de experiências entre as duas pastas, que já implementam o chamado Regime de Colaboração com os municípios.

