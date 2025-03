Secretárias recebem homenagem das Vereadoras da Câmara de Cuiabá Durante uma sessão solene realizada na noite desta quarta-feira (12), no Teatro Zulmira Canavarros, as secretárias e adjuntas da Prefeitura...

Durante uma sessão solene realizada na noite desta quarta-feira (12), no Teatro Zulmira Canavarros, as secretárias e adjuntas da Prefeitura de Cuiabá foram agraciadas com moção de aplausos em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março. A homenagem foi promovida pelas vereadoras da Câmara Municipal de Cuiabá.

