Secretarias se unem para solução efetiva contra alagamentos nos bairros Construmat e Alameda Ação é liderada pela secretaria de Assuntos Estratégicos e conta com apoio técnico da Associação Mato-grossense dos Município (AMM)... Momento MT|Do R7 07/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 07/02/2025 - 21h26 )

Ação é liderada pela secretaria de Assuntos Estratégicos e conta com apoio técnico da Associação Mato-grossense dos Município (AMM) As secretarias municipais de Assuntos Estratégicos, de Defesa Social, de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação, de Viação, Obras e Urbanismo, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável vistoriaram, nesta sexta-feira (07), pontos do córrego da Manga, que cortam os bairros Construmat e Alameda para encontrar soluções efetivas contra alagamentos ocorridos na região no último sábado, dia 1° de fevereiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações que estão sendo tomadas!

