Momento MT

Secretário anuncia pacote de ações para reforçar alfabetização em Cuiabá

Com foco na recuperação da aprendizagem e na alfabetização de estudantes em defasagem, a Prefeitura de Cuiabá anunciou, uma série de medidas que serão implementadas já a partir do segundo semestre letivo da Rede Municipal de Educação. As aulas retornam nesta segunda-feira (21) e, segundo o secretário municipal de Educação, Amauri Monge, o planejamento contempla ações pedagógicas voltadas especialmente para os alunos que não foram alfabetizados na idade correta.

