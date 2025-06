Secretário assegura entrega de 100% dos uniformes e kits escolares este mês

Momento MT |Do R7

O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, assegurou que, até segunda-feira (9), 100% das unidades de ensino estarão abastecidas com uniformes escolares para distribuição aos estudantes. Já a entrega dos kits escolares — que incluem itens como borracha, régua, estojo, canetas, lápis e mochilas — será concluída em 100% das unidades escolares até o final deste mês, quando está previsto o encerramento do ciclo de entrega pelos fornecedores. Ao todo, serão beneficiados 62.084 estudantes: 35.385 do ensino fundamental, 24.175 da educação infantil e 2.524 da rede filantrópica.

