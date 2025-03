Secretário da Sejus visita Lucas do Rio Verde para avaliar CDP e reforçar parceria na segurança O secretário de Governo e Administração de Lucas do Rio Verde, Alan Togni, recebeu nesta sexta-feira (14) o secretário de Estado de... Momento MT|Do R7 15/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 15/03/2025 - 13h25 ) twitter

O secretário de Governo e Administração de Lucas do Rio Verde, Alan Togni, recebeu nesta sexta-feira (14) o secretário de Estado de Justiça (Sejus), Vitor Hugo Bruzulato Teixeira. A visita teve como objetivo vistoriar o Centro de Detenção Provisória (CDP), avaliar o impacto das mudanças implementadas após o início do programa Tolerância Zero às Facções Criminosas e discutir melhorias no sistema de segurança pública.

Para mais detalhes sobre essa importante visita e as iniciativas de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

