Secretário de Esporte busca parcerias em Cuiabá para fortalecer o esporte em Sorriso
Momento MT|Do R7
05/02/2025 - 12h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 12h08 )

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Odimar Bianchin, e o vereador Diogo Kriguer estão em Cuiabá cumprindo uma série de compromissos voltados ao fortalecimento do esporte em Sorriso. Entre as agendas, eles se reuniram com o deputado estadual Beto Dois a Um e com o presidente da Federação Mato-grossense de Voleibol, Nicanor Lopes. Durante o encontro, foram discutidas possíveis parcerias para trazer eventos esportivos para Sorriso, além da captação de recursos e apoios que contribuam para o desenvolvimento do setor no município. “Estamos aqui para estreitar laços e apresentar os projetos que temos para o esporte de Sorriso, buscando incentivos que beneficiem nossos atletas e a comunidade esportiva”, destacou Bianchin. Para mais detalhes sobre as iniciativas e parcerias que estão sendo buscadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Aline Campos e namorado ostentam tanquinhos em praia da Bahia: ‘Te amo’

