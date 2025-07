Secretário de Estado David Moura visita obras do Centro Cultural em Lucas do Rio Verde As obras do novo Centro Cultural de Lucas do Rio Verde receberam, nesta Sexta-feira (11), a visita do secretário de Estado de Cultura... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h58 ) twitter

As obras do novo Centro Cultural de Lucas do Rio Verde receberam, nesta Sexta-feira (11), a visita do secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, David Moura e comitiva. Acompanhado da secretária municipal de Cultura e Turismo, Luciana Bauer, o gestor estadual percorreu a obra e conheceu de perto os detalhes da estrutura, que está sendo construída com recursos próprios do município. Para mais detalhes sobre essa importante visita e o impacto do novo Centro Cultural, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeito prestigia lançamento da Operação Centro Seguro

