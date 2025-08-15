Secretário de Governo Ananias Filho assume interinamente a Semob O secretário de governo, Ananias Filho, assumirá provisoriamente a Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Cuiabá. O ato de...

O secretário de governo, Ananias Filho, assumirá provisoriamente a Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Cuiabá. O ato de nomeação será publicado nesta sexta-feira (15) na Gazeta Municipal.

