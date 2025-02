Secretário de Inclusão assegura sinalização aguardada há seis meses por escola

O secretário de Inclusão e Acessibilidade de Cuiabá, Andrico Xavier, celebrou as melhorias na sinalização que garantiram a acessibilidade dos estudantes do Centro Estadual de Educação Inclusiva (CEEI), localizado no bairro Consil, em Cuiabá. A solicitação do serviço foi feita na semana passada e concluída nesta quinta-feira (30) pela Prefeitura de Cuiabá.

