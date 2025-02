Secretário de Inclusão e Acessibilidade foca em parcerias e escuta ativa

Momento MT |Do R7

O secretário de Inclusão e Acessibilidade de Cuiabá, Andrico Xavier, teve uma semana marcada por intensos encontros com representantes de entidades e órgãos ligados às pessoas com deficiência (PCDs). O objetivo das reuniões foi aproximar a prefeitura dessas organizações, fortalecer parcerias e alinhar ações que promovam inclusão e acessibilidade no município.

