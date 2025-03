Secretário de Obras explana ações na região da Morada da Serra Vinte e cinco presidentes de bairros da região da Morada da Serra se reuniram no Centro Comunitário do bairro CPA I para apresentar... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vinte e cinco presidentes de bairros da região da Morada da Serra se reuniram no Centro Comunitário do bairro CPA I para apresentar demandas e saber da Prefeitura de Cuiabá quais ações que estão em andamento na grande Morada da Serra. Durante o encontro, o secretário municipal de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira, anunciou que a operação tapa-buracos já começou e seguirá sem interrupções até a conclusão dos reparos. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as ações na Morada da Serra! Leia Mais em Momento MT: Governo solicita novas alterações no projeto do Orçamento de 2025

Prefeitura entrega equipamentos para impulsionar atletismo

Corpo de Bombeiros controla incêndio em almoxarifado de empresa em Juscimeira